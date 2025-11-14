Trophée des sports Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Trophée des sports

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-11-14 19:45:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

Organisé par la ville, avec la mise en lumière des clubs et associations, des sportives et sportifs, des bénévoles et dirigeants qui font le sport à Saint-Paul.

English :

Organized by the city, the event highlights the clubs and associations, sportsmen and women, volunteers and leaders who make sport happen in Saint-Paul.

German :

Organisiert von der Stadt, mit der Hervorhebung der Clubs und Vereine, der Sportlerinnen und Sportler, der Freiwilligen und Führungskräfte, die den Sport in Saint-Paul machen .

Italiano :

Organizzato dalla città, l’evento mette in luce le società e le associazioni, gli sportivi, i volontari e i dirigenti che fanno lo sport a Saint-Paul.

Espanol :

Organizado por la ciudad, el evento pone de relieve a los clubes y asociaciones, deportistas, voluntarios y directivos que hacen posible el deporte en Saint-Paul.

