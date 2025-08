Trophée des Sprinters 2025 Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron

Trophée des Sprinters 2025 Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 10:30 –

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Le Trophée des Sprinters revient pour sa 28? édition au vélodrome de Couëron, dans une ambiance sportive, festive et conviviale. Organisé par le Véloce Sport Couëronnais, club cycliste fondé en 1894, cet événement est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable du calendrier sportif de la métropole nantaise.??????????? Un plateau sportif de très haut niveauLe Trophée des Sprinters accueille chaque année des champions olympiques, mondiaux et européens de cyclisme sur piste venus offrir un spectacle de haut niveau dans une ambiance survoltée. Plusieurs nations seront représentées avec des sprinters de renom, venus se mesurer sur l’anneau mythique du vélodrome.??????????? Une fête pour les écoles de véloLe matin, ce sont les jeunes coureurs des écoles de vélo de la région qui ouvriront les festivités. Une occasion unique pour eux d’évoluer sur le même vélodrome que les champions, dans des courses rythmées et encadrées.???????????Une ambiance familiale, festive et solidaireL’accès au Trophée est gratuit et ouvert à tous. Sur place, de nombreuses animations seront proposées : stands partenaires, jeux pour enfants, espace restauration, buvette, tombola solidaire au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose, avec de nombreux lots à gagner.???????????Une mobilisation des acteurs locauxLe Trophée ne pourrait exister sans ses nombreux partenaires privés, institutionnels et associatifs. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique de la ville de Couëron, tout en mobilisant un réseau de bénévoles et de commerçants de tout le territoire.Infos pratiques? Dés 10h30 (courses jeunes le matin, élites l’après-midi/soirée)???? Restauration & buvette sur place???? Boutique officielle du TDS???? Accès conseillé en vélo ou transports en commun

Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron 44220

02 40 38 06 18 http://tropheedessprinters.fr