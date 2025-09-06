Trophée Dominique Sémac Marseille 7e Arrondissement

Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

L’image laissée par Dominique est celle d’un excellent régatier, mais surtout celle d’un ami pour tous et d’un exemple d’humilité et d’altruisme.

Dominique Semac, n’a été membre que d’un seul club l’UNM. Régatier incontournable de la rade de Marseille et bien connu par tous les coureurs de haut niveau qui l’ont souvent copié et pas toujours égalé. Ce marin hors pair a gagné au moins une fois toutes les régates du littoral méditerranéen français, dont la célèbre Giraglia ou il fût vainqueur toutes catégories.









Il a porté haut les couleurs de la voile marseillaise ainsi que celles de l’UNM. Sa disparition prématurée a jeté le monde de la voile dans un émoi tel que les administrateurs de l’UNM ne pouvaient que lui rendre hommage en créant une régate qui lui serait dédiée.











Le niveau de cette régate n’a cessé de progresser depuis sa création en 2004. Depuis 2009, elle est inscrite au prestigieux calendrier UNCL du championnat IRC en équipages de Méditerranée.









Cette position au calendrier fait que l’épreuve se trouve être ainsi la dernière étape de la saison du Trophée Inshore Méditerranée en IRC, ce qui a donné de belles scènes de lutte sur le plan d’eau de Marseille, l’enjeu étant de taille, puisqu’il s’agit de l’ultime épreuve pouvant faire évoluer le classement de tous les participants. Par ailleurs, depuis ces dernières années, il y a aussi une très belle flotte de bateau courant en classe OSIRIS. Depuis 2019, ce trophée est également étape du Championnat de France méditerranée J70. .

