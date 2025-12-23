Trophée du rainkopf, Station de La Bresse-Hohneck La Bresse

Trophée du rainkopf

Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Rendez-vous le 18 janvier à La Bresse pour la nouvelle édition du Trophée du Rainkopf !!

Notre équipe revient en force pour vous proposer 3 parcours au choix selon votre forme du moment, votre niveau et votre motivation !Tout public

Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est

English :

See you on January 18 at La Bresse for the new edition of the Rainkopf Trophy!

Our team is back with a vengeance to offer you: 3 courses to choose from, depending on your current form, level and motivation!

L’événement Trophée du rainkopf La Bresse a été mis à jour le 2025-12-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES