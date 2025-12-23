Trophée du rainkopf, Station de La Bresse-Hohneck La Bresse
Trophée du rainkopf, Station de La Bresse-Hohneck La Bresse dimanche 18 janvier 2026.
Trophée du rainkopf
Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 08:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Rendez-vous le 18 janvier à La Bresse pour la nouvelle édition du Trophée du Rainkopf !!
Notre équipe revient en force pour vous proposer 3 parcours au choix selon votre forme du moment, votre niveau et votre motivation !Tout public
.
English :
See you on January 18 at La Bresse for the new edition of the Rainkopf Trophy!
Our team is back with a vengeance to offer you: 3 courses to choose from, depending on your current form, level and motivation!
L’événement Trophée du rainkopf La Bresse a été mis à jour le 2025-12-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES