Trophée du Rotary Club Au Golf Lannemezan dimanche 24 août 2025.
Au Golf 250 Rue Dr Henri Ueberschlag Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-24 09:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Le Rotary Club de Lannemezan et l’Innerwheel organisent un super Trophée de Golf solidaire au Golf de Lannemezan
Scramble à la ficelle
Buffet campagnard
Ambiance conviviale !
Et surtout tous les bénéfices serviront à acheter des colis repas pour les familles du Plateau
Accueil à 9 h Shot Gun à 10 h
Au Golf 250 Rue Dr Henri Ueberschlag Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 01 01 golflannemezan@wanadoo.fr
English :
The Rotary Club of Lannemezan and Innerwheel organize a super Golf Trophy for solidarity at the Golf de Lannemezan
Scramble à la ficelle
Country-style buffet
Friendly atmosphere!
And best of all: all proceeds will go towards buying meal packs for families on the Plateau
Welcome at 9 h ? Shot Gun at 10 am
German :
Der Rotary Club Lannemezan und Innerwheel organisieren eine solidarische Golf-Supertrophy auf dem Golfplatz von Lannemezan
Scramble mit der Schnur
Ländliches Buffet
Gesellige Atmosphäre!
Und vor allem: Alle Gewinne werden für den Kauf von Essenspaketen für die Familien des Plateaus verwendet
Empfang um 9 Uhr ? Shot Gun um 10 Uhr
Italiano :
Il Rotary Club di Lannemezan e Innerwheel organizzano un super trofeo di golf di beneficenza al Golf de Lannemezan
Scramble con corda
Buffet in stile country
Atmosfera amichevole!
E soprattutto: tutto il ricavato sarà destinato all’acquisto di pacchi pasto per le famiglie dell’Altopiano
Accoglienza alle ore 9.00? Sparo alle ore 10
Espanol :
El Rotary Club de Lannemezan e Innerwheel organizan un súper trofeo de golf benéfico en el Golf de Lannemezan
Scramble con cuerda
Buffet campestre
Ambiente agradable
Y lo mejor de todo: toda la recaudación se destinará a la compra de paquetes de comida para las familias de la Meseta
Bienvenida a las 9h ? Tiro a las 10h
