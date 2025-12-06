Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing

Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing samedi 6 décembre 2025.

Soirée des Trophées du sport.   .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96 

English :

2025 Sports Trophy

German :

Sport-Trophäe 2025

Italiano :

Trofeo sportivo 2025

Espanol :

Trofeo 2025 Sports

L’événement Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-20 par OT MONTARGIS