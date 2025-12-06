Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing
Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing samedi 6 décembre 2025.
Trophée du sport 2025
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Trophée du sport 2025
Soirée des Trophées du sport. .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
English :
2025 Sports Trophy
German :
Sport-Trophäe 2025
Italiano :
Trofeo sportivo 2025
Espanol :
Trofeo 2025 Sports
L’événement Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-20 par OT MONTARGIS