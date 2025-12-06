Trophée du sport 2025

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Trophée du sport 2025

Soirée des Trophées du sport. .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

English :

2025 Sports Trophy

German :

Sport-Trophäe 2025

Italiano :

Trofeo sportivo 2025

Espanol :

Trofeo 2025 Sports

L’événement Trophée du sport 2025 Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-20 par OT MONTARGIS