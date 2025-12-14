Trophée du Sport Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial
Trophée du Sport Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial vendredi 6 mars 2026.
Trophée du Sport
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Cérémonie de remise des Trophées du Sport, organisée par l'Office Municipal des Sports.
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté president.oms.paray@gmail.com
