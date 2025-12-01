Trophée Hockey Loisir d’Orcières Merlette Merlette Orcières

Trophée Hockey Loisir d’Orcières Merlette Merlette Orcières vendredi 12 décembre 2025.

Trophée Hockey Loisir d’Orcières Merlette

Merlette Complexe de Loisirs et Détente Orcières Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Organisé par l’Association de Promotion du Hockey, ce trophée est ouvert aux femmes et hommes licenciés qui pratiquent le hockey sur glace dans la catégorie loisir.

.

Merlette Complexe de Loisirs et Détente Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 94 21

English : Leisure Hockey Trophy d’Orcières Merlette

Organised by the Hockey Promotion Association, this trophy is open to licensed women and men who play ice hockey in the leisure category.

German :

Diese Trophäe wird von der Association de Promotion du Hockey organisiert und steht allen lizenzierten Frauen und Männern offen, die Eishockey in der Freizeitkategorie betreiben.

Italiano :

Organizzato dall’Associazione per la promozione dell’hockey, questo trofeo è aperto a donne e uomini che hanno la licenza per giocare a hockey su ghiaccio nella categoria tempo libero.

Espanol :

Organizado por la Asociación para la Promoción del Hockey, este trofeo está abierto a mujeres y hombres con licencia para jugar al hockey sobre hielo en la categoría de ocio.

L’événement Trophée Hockey Loisir d’Orcières Merlette Orcières a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme d’Orcières