Trophée Life Ensemble sur le green, unis contre le cancer Biarritz

Trophée Life Ensemble sur le green, unis contre le cancer

2 Avenue Edith Cavell Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

2025-09-20

L’Association Life, en collaboration avec le Golf du Phare de Biarritz, organise pour une deuxième édition un événement caritatif exceptionnel Le Trophée Life Ensemble sur le green, unis contre le cancer . Cette journée sera faite à la fois de compétitions de golf (femmes-hommes-juniors) sur le prestigieux parcours du Golf du Phare, et d’une journée conviviale autour d’animations pour toute la famille, avec pour objectif de soutenir la lutte contre la précarité générée par les cancers. Cette année, nous sommes ravis d’annoncer que Jean-Pascal Lacoste sera le parrain de l’événement.

L’intégralité des bénéfices récoltés lors de cette journée sera reversée à l’Association Life qui accompagne les personnes fragilisées financièrement et sociétalement par le cancer. .

2 Avenue Edith Cavell Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

