Trophée Mer Montagne TeamWork Alpe d’Huez Place Paganon Huez

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-18

2025-12-15

15 équipes composées d’un marin et d’un Montagnard sont en lice du 15 au 18 décembre 2025 sur le Trophée Mer Montagne.

Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English : Trophy Sea Mountain TeamWork Alpe d’Huez

15 teams made up of one sailor and one mountain dweller will be competing in the Trophée Mer Montagne from December 15 to 18, 2025.

German : Trophée Mer Montagne TeamWork Alpe d’Huez

15 Teams, bestehend aus einem Seemann und einem Bergbewohner, treten vom 15. bis 18. Dezember 2025 bei der Trophée Mer Montagne gegeneinander an.

Italiano : Trophée Mer Montagne TeamWork Alpe d’Huez

15 squadre composte da un velista e da un montanaro parteciperanno al Trophée Mer Montagne dal 15 al 18 dicembre 2025.

Espanol : Trophée Mer Montagne TeamWork Alpe d’Huez

15 equipos formados por un navegante y un montañés competirán en el Trophée Mer Montagne del 15 al 18 de diciembre de 2025.

