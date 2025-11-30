Trophée mondial de l’accordéon Grand Bal Musette Montargis

Trophée mondial de l’accordéon Grand Bal Musette Montargis dimanche 30 novembre 2025.

Trophée mondial de l’accordéon Grand Bal Musette

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Trophée mondial de l’accordéon Grand Bal Musette

Créée en 1951, la Confédération Mondiale de l’Accordéon organise chaque année le Trophée Mondial dans un pays différent. Ce concours itinérant du plus haut niveau international rassemble plus de 60 délégations nationales de tous les continents. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

English :

World Accordion Trophy: Grand Bal Musette

German :

Trophée mondial de l’accordéon: Grand Bal Musette

Italiano :

Trofeo mondiale di fisarmonica: Grand Bal Musette

Espanol :

Trofeo Mundial del Acordeón: Grand Bal Musette

