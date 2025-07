Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak Arcangues

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak samedi 19 juillet 2025.

Trophée Monique Dieudonné et Hoberenak

Trinquet d'Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Demi Finales

18h Trophée Monique Dieudonné. M. Amestoy et A. Iturrino contre M. Martine et E. Domingo.

19h Masters Hoberenak . I. Teillery et B. Ducassou contre J. Mariluz et X. Lambert .

Trinquet d’Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 09 64

