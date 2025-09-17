Trophée national du cross Hippodrome Moulins

Trophée national du cross Hippodrome Moulins mercredi 17 septembre 2025.

Trophée national du cross

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 09:30:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Journée gratuite à l’hippodrome ! Découvrez le Trophée National du Cross, profitez d’animations surveillées pour les enfants, rencontrez des artisans locaux et vivez une expérience conviviale en famille ou entre amis.

.

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85 courses.moulins@orange.fr

English :

Free day at the racecourse! Discover the Trophée National du Cross, enjoy supervised activities for children, meet local craftsmen and enjoy a convivial experience with family and friends.

German :

Kostenloser Tag auf der Rennbahn! Entdecken Sie die Trophée National du Cross, genießen Sie beaufsichtigte Kinderanimationen, treffen Sie lokale Handwerker und erleben Sie ein geselliges Erlebnis mit der Familie oder mit Freunden.

Italiano :

Una giornata libera all’ippodromo! Scoprite il Trophée National du Cross, divertitevi con le attività controllate per i bambini, incontrate gli artigiani locali e vivete un’esperienza conviviale con la famiglia e gli amici.

Espanol :

¡Un día libre en el hipódromo! Descubra el Trophée National du Cross, disfrute de actividades supervisadas para niños, conozca a artesanos locales y viva una experiencia de convivencia con la familia y los amigos.

L’événement Trophée national du cross Moulins a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région