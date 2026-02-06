Trophée Nord Aquitaine Ufolep Esclottes
Trophée Nord Aquitaine Ufolep Esclottes samedi 2 mai 2026.
Trophée Nord Aquitaine Ufolep
Esclottes Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Esclottes Auto Club organise une épreuve Auto-Poursuite trophée NASA, Samedi essais et 1er manche, dimanche 2eme manche et finale. Les courses sont composées de 5 tours par manche de 15 véhicules, 15 catégories et 3 types de véhicules (kart cross, tourisme et monoplace) Zones public sécurisées. Restauration sur place .
Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 26 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trophée Nord Aquitaine Ufolep
L’événement Trophée Nord Aquitaine Ufolep Esclottes a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Duras CDT47