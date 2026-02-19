Trophée Oscar Petit Circuit International Jean Brun Varennes-sur-Allier

Trophée Oscar Petit

Circuit International Jean Brun 03500 Paray-sous-Briailles Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Trophée Oscar Petit 1ère du Trophée

.

Circuit International Jean Brun 03500 Paray-sous-Briailles Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 15 66 18 ligue@karting-auvergne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oscar Petit Trophy: 1st place

L’événement Trophée Oscar Petit Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire