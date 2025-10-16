Trophée QUALITEL Jeunes Talents Architecture 2025 Centre de Congrès Jean Monnier Angers

Trophée QUALITEL Jeunes Talents Architecture 2025 Centre de Congrès Jean Monnier Angers jeudi 16 octobre 2025.

Depuis 2010, l’Association QUALITEL récompense un projet de construction ou de rénovation de logement pensé par des étudiants en école d’architecture.

Le Trophée QUALITEL Jeunes Talents Architecture a pour but de valoriser des projets de logements en construction et en rénovation (logements collectifs ou individuels) qui intègrent :

Concept architectural : réponse aux enjeux architecturaux, urbains et paysagers,

Réponse spatiale du programme, qualité d’usage,

Aspects sociologiques,

Insertion du projet dans son environnement,

Aspects techniques – performances énergétiques – performances environnementales,

Atténuation et adaptation aux enjeux climatiques,

Critères respectueux de la santé et du cadre de vie,

Points innovants,

Intégration de la démarche BIM dans la création du projet,

Si rénovation: critères de la rénovation : aspects techniques, énergétiques…

En partenariat avec l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA) et le Club Prescrire et avec le soutien du ministère de la Culture, le Trophée QUALITEL Jeunes Talents Architecture 2025 sera remis lors du 55ème Congrès annuel de l’UNSFA le 24 octobre 2025 à Angers.

Chaque équipe, composée d’un ou plusieurs étudiants, présentera son projet devant le jury le 24 octobre.

L’équipe lauréate se verra attribuer un prix d’une valeur de 1 500 euros.

Une mention spéciale du jury pourra également être récompensée à hauteur de 500 euros.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus sur le site de l’Association Qualitel, à l’adresse suivante :

