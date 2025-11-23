Trophée Régional Bike Trial Sury-en-Vaux

Trophée Régional Bike Trial

route de Subligny Sury-en-Vaux Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Trophée régional de vélo trial organisée par le club Sury Vélo Passion

Démonstration de vélo trial

Buffet

Buvette

L’association Sury Vélo Passion, affiliée à l’UFOLEP du Cher, organise le Trophée Régional UFOLEP Biketrial .

Horaires

9h30 Catégories N4 N5

12h30 Catégories N3 N2 N1 & Élite

Sur place Buvette et petite restauration

Ouvert aux non licenciés

Venez encourager les riders et découvrir le biketrial dans une ambiance conviviale et sportive ! .

route de Subligny Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 68 94 74

English :

Regional bike trials trophy organized by the Sury Vélo Passion club

Bike trial demonstration

Buffet

Refreshment bar

German :

Regionale Trial-Fahrrad-Trophäe, organisiert vom Club Sury Vélo Passion

Vorführung von Trial-Fahrrädern

Buffet

Buvette

Italiano :

Trofeo regionale di bike trial organizzato dal club Sury Vélo Passion

Dimostrazione di bike trial

Buffet

Bar per il ristoro

Espanol :

Trofeo regional de trial en bicicleta organizado por el club Sury Vélo Passion

Demostración de trial en bicicleta

Buffet

Bar de refrescos

