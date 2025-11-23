Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trophée Régional Bike Trial Sury-en-Vaux dimanche 23 novembre 2025.

route de Subligny Sury-en-Vaux Cher

Trophée régional de vélo trial organisée par le club Sury Vélo Passion
Démonstration de vélo trial
Buffet
Buvette
L’association Sury Vélo Passion, affiliée à l’UFOLEP du Cher, organise le Trophée Régional UFOLEP Biketrial .
Horaires
9h30 Catégories N4 N5
12h30 Catégories N3 N2 N1 & Élite

Sur place Buvette et petite restauration
Ouvert aux non licenciés
Venez encourager les riders et découvrir le biketrial dans une ambiance conviviale et sportive !   .

route de Subligny Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 68 94 74 

English :

Regional bike trials trophy organized by the Sury Vélo Passion club
Bike trial demonstration
Buffet
Refreshment bar

German :

Regionale Trial-Fahrrad-Trophäe, organisiert vom Club Sury Vélo Passion
Vorführung von Trial-Fahrrädern
Buffet
Buvette

Italiano :

Trofeo regionale di bike trial organizzato dal club Sury Vélo Passion
Dimostrazione di bike trial
Buffet
Bar per il ristoro

Espanol :

Trofeo regional de trial en bicicleta organizado por el club Sury Vélo Passion
Demostración de trial en bicicleta
Buffet
Bar de refrescos

