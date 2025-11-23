Trophée Régional Bike Trial Sury-en-Vaux
Trophée Régional Bike Trial Sury-en-Vaux dimanche 23 novembre 2025.
Trophée Régional Bike Trial
route de Subligny Sury-en-Vaux Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Trophée régional de vélo trial organisée par le club Sury Vélo Passion
Démonstration de vélo trial
Buffet
Buvette
L’association Sury Vélo Passion, affiliée à l’UFOLEP du Cher, organise le Trophée Régional UFOLEP Biketrial .
Horaires
9h30 Catégories N4 N5
12h30 Catégories N3 N2 N1 & Élite
Sur place Buvette et petite restauration
Ouvert aux non licenciés
Venez encourager les riders et découvrir le biketrial dans une ambiance conviviale et sportive ! .
route de Subligny Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 68 94 74
English :
Regional bike trials trophy organized by the Sury Vélo Passion club
Bike trial demonstration
Buffet
Refreshment bar
German :
Regionale Trial-Fahrrad-Trophäe, organisiert vom Club Sury Vélo Passion
Vorführung von Trial-Fahrrädern
Buffet
Buvette
Italiano :
Trofeo regionale di bike trial organizzato dal club Sury Vélo Passion
Dimostrazione di bike trial
Buffet
Bar per il ristoro
Espanol :
Trofeo regional de trial en bicicleta organizado por el club Sury Vélo Passion
Demostración de trial en bicicleta
Buffet
Bar de refrescos
L’événement Trophée Régional Bike Trial Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois