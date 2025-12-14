Trophée Tourisme Endurance Technopole Magny-Cours

Trophée Tourisme Endurance

Le TTE a commencé avec l’endurance et s’est diversifié après 10 saisons de compétition. Aujourd’hui, pilotes d’endurance, mais aussi de sprint s’affrontent dans des catégories bien différentes comme la Mitjet, la monoplace, le proto ou encore les GT s’affrontent sur un même week-end, offrant un spectacle digne de ce nom.

En endurance, les conditions sont les mêmes que les plus grandes courses du monde deux, trois ou quatre pilotes, des arrêts aux stands obligatoires, des ravitaillements, une vraie course d’endurance avec une stratégie, un pilotage fin et une équipe, qui pour gagner sa catégorie, ne doit rien laisser au hasard !

Durant les onze premières saisons du TTE, le championnat a connu de nombreuses batailles acharnées en piste, mais aussi beaucoup d’entraide entre les concurrents, ce qui procure une ambiance conviviale devenue rare sur les circuits.

Depuis près de cinq saisons, le paddock compte près de 150 voitures, jusqu’à atteindre les 180 véhicules sur les manches comme Magny-Cours. Des résultats exceptionnels pour une formule amateur.

Fidèles à leur conception de la course automobile, les organisateurs conservent la même philosophie pour la onzième saison consécutive en mettant en avant la course automobile accessible à tous. .

