Trophée Vert courses hippiques Ecommoy Hippodrome d’Ecommoy Écommoy
Trophée Vert courses hippiques Ecommoy Hippodrome d’Ecommoy Écommoy dimanche 5 avril 2026.
Trophée Vert courses hippiques Ecommoy
Hippodrome d’Ecommoy 14 Hip de Fontenaille Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:30:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
L’hippodrome d’Ecommoy accueille la 1e réunion hippique du Trophée Vert 2026, le dimanche 05 avril 2026.
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Hippodrome d’Ecommoy 14 Hip de Fontenaille Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire societecoursesecommoy@orange.fr
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English :
The Ecommoy racecourse will host the 1st Trophée Vert 2026 meeting on Sunday April 05, 2026.
L’événement Trophée Vert courses hippiques Ecommoy Écommoy a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72
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