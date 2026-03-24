Trophée Vert courses hippiques Ecommoy Hippodrome d’Ecommoy Écommoy

Trophée Vert courses hippiques Ecommoy

Hippodrome d’Ecommoy 14 Hip de Fontenaille Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:30:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05

L’hippodrome d’Ecommoy accueille la 1e réunion hippique du Trophée Vert 2026, le dimanche 05 avril 2026.

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Hippodrome d’Ecommoy 14 Hip de Fontenaille Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire societecoursesecommoy@orange.fr

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English :

The Ecommoy racecourse will host the 1st Trophée Vert 2026 meeting on Sunday April 05, 2026.

L’événement Trophée Vert courses hippiques Ecommoy Écommoy a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72