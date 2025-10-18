Trophées des jeunes chanteurs 2025 Rives-d’Autise

Trophées des jeunes chanteurs 2025

Salle des Ormes Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Concours de jeunes chanteurs

Florian Thibaud 1er prix de l’édition 2024 en mini concert.

Réservations sur helloasso.com ou par téléphone 06 19 56 32 29 ou 06 78 22 32 32 ou cla85240@gmail.com

Adultes 10€

Gratuit moins de 14 ans

Vote coup de cœur du public .

Salle des Ormes Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 56 32 29 cla85240@gmail.com

English :

Competition for young singers

German :

Wettbewerb für junge Sänger

Italiano :

Concorso per giovani cantanti

Espanol :

Concurso para jóvenes cantantes

