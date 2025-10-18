Trophées des jeunes chanteurs 2025 Rives-d’Autise
samedi 18 octobre 2025.
Trophées des jeunes chanteurs 2025
Salle des Ormes Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Concours de jeunes chanteurs
Florian Thibaud 1er prix de l’édition 2024 en mini concert.
Réservations sur helloasso.com ou par téléphone 06 19 56 32 29 ou 06 78 22 32 32 ou cla85240@gmail.com
Adultes 10€
Gratuit moins de 14 ans
Vote coup de cœur du public .
Salle des Ormes Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 56 32 29 cla85240@gmail.com
English :
Competition for young singers
German :
Wettbewerb für junge Sänger
Italiano :
Concorso per giovani cantanti
Espanol :
Concurso para jóvenes cantantes
