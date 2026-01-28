Tropical Market Quais Ferry Nouméa
Tropical Market Quais Ferry Nouméa samedi 7 février 2026.
Tropical Market
Quais Ferry Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Le Tropical Market fait son grand retour en 2026. Premier marché de l’année, premier terrain de chasse aux pépites.
Quais Ferry Centre Ville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 87.69.66
English :
The Tropical Market returns in 2026. First market of the year, first hunting ground for nuggets.
