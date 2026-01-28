Tropical Market Quais Ferry Nouméa

Tropical Market

Quais Ferry Centre Ville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Le Tropical Market fait son grand retour en 2026. Premier marché de l’année, premier terrain de chasse aux pépites.

.

Quais Ferry Centre Ville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 87.69.66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tropical Market returns in 2026. First market of the year, first hunting ground for nuggets.

L’événement Tropical Market Nouméa a été mis à jour le 2026-01-28 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie