Tropical Paradise 2026 ! Réveillon Afro & Urban Tropical à Paris 11 Punk Paradise Paris Mercredi 31 décembre, 23h00 20/22/25€

Réveillon Tropical vibes à Paris 11 pour commencer 2026 sous la transpiration des tropiques avec DJ set, live showcase et animation danse de 23h à l’aube !!

RDV le MERCREDI 31 DEC. au PUNK PARADISE des 23h jusqu’à 6h avec le sorcier des urban tropical sounds le DJ et producteur franco-ivoirien GHOST NEBULA et ses invités pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes de l’Afrique, l’Amérique Latine, Les Caraïbes et le Brésil pour danser jusqu’à l’aube avec #afrobeats #reggaeton, #dancehall, #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta et encore plus urban tropical sounds ! ☀️ ✨

★|★▬▬▬ TROPICAL PARADISE 2026 ▬▬▬★|★

REVEILLON AFRO & TROPICAL VIBES A PARIS 11

DJS ★ LIVE SHOWCASES ★ SHOW PERCU/DANSE

AFRO VIBES ÷ ÷ CARIBBEAN ÷ ÷ LATINO ÷ ÷ BRAZIL

❉ 31 DEC. ❉ ❉ PUNK PARADISE (Paris 11) ❉ 23H-6H ❉

#afrovibes #urban #tropical latino #caribbean #brazil

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ARTISTES ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

★ GHOST NEBULA ★

Afro-Future & Urban Tropical vibes

★ DJ BARBZ ★

Afro/Bouyon/Shatta/Rap

★ KIMY LQ ★

Showcase Reggaeton/Trap Latino/Neo perreo

★ SKEEDO ★

Showcase Afrobeats/Amapiano

★ BABATÏ MUSIC ★

Animation Drums & Dance Voudou vibes

BILLETTERIE

Prévente : eary bird 18€ // regular 20€ (+frais)

[https://shotgun.live/events/tropical-paradise-2026](https://shotgun.live/events/tropical-paradise-2026)

Sur place : 22€ av. minuit – 25€ après

(cash only // sous réservation de places)

❉|❉ ▬▬▬ I N F O S ▬▬▬ ❉|❉

MERC. 31 DEC. 23H-6H

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier (L3) // Oberkampf (L5) // St Ambroise (L9)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-31T23:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-31T23:59:00.000+01:00

1

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



