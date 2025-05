Tropical Party avec DJ Guaca – Le Tourny Montignac-Lascaux, 17 mai 2025 21:00, Montignac-Lascaux.

Le Tourny 38 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Gratuit

2025-05-17 21:00:00

2025-05-17

2025-05-17

Le Tourny vous donne rendez-vous pour bien débuter cette saison à vos côtés !

Pour l’occasion, DJ Guaca assurera l’animation et vous fera découvrir ses playlists latino, électro-latino, musique d’Amérique Latine.

Le Tourny 38 Rue du Quatre Septembre

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21

English : Tropical Party avec DJ Guaca

Le Tourny invites you to join us for a great start to the season!

For the occasion, DJ Guaca will be on hand to entertain you with his Latin, electro-Latin and Latin American playlists.

German : Tropical Party avec DJ Guaca

Le Tourny lädt Sie zu einem Treffen ein, um diese Saison an Ihrer Seite gut zu beginnen!

Zu diesem Anlass wird DJ Guaca für Unterhaltung sorgen und Ihnen seine Playlists aus Latin, Elektro-Latino und lateinamerikanischer Musik präsentieren.

Italiano :

Le Tourny vi aspetta all’inizio della stagione!

Per l’occasione, DJ Guaca si occuperà dell’intrattenimento, con le sue playlist latine, elettro-latine e latino-americane.

Espanol : Tropical Party avec DJ Guaca

¡Le Tourny le espera al comienzo de la temporada!

Para la ocasión, DJ Guaca se encargará de la animación, con sus listas de reproducción latinas, electrolatinas y latinoamericanas.

