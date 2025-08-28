TROPICAL REQUISTAR choro, forro, biguine Le Trankilou Grenoble
Le Trankilou 45 Boulevard Joseph Vallier Grenoble Isère
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif réduit
Prix libre
Début : Jeudi 2025-08-28 20:30:00
fin : 2025-08-28 23:00:00
2025-08-28
Le Tropical Requistar propose une musique aux notes chaudes et colorées mélangeant tradition Outre-Atlantique et compositions aux influences plurielles Forró, Biguine, et Bal d’ici.
Le Trankilou 45 Boulevard Joseph Vallier Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 79 96 63
English :
Tropical Requistar’s warm, colorful music blends traditional sounds from across the Atlantic with compositions from Forró, Biguine and Bal d’ici.
German :
Das Tropical Requistar bietet eine Musik mit warmen und farbenfrohen Noten, die jenseits des Atlantiks Traditionen und Kompositionen mit pluralistischen Einflüssen mischt: Forró, Biguine und Bal d’ici.
Italiano :
La musica di Tropical Requistar è calda e colorata e fonde la tradizione d’oltreoceano con un’ampia gamma di influenze: Forró, Biguine e Bal d’ici.
Espanol :
La música de Tropical Requistar es cálida y colorista, mezcla la tradición del otro lado del Atlántico con una amplia gama de influencias: Forró, Biguine y Bal d’ici.
