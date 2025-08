Tropicool Party 7ème édition Daglan

Tropicool Party 7ème édition Daglan vendredi 12 septembre 2025.

Tropicool Party 7ème édition

Centre de Vacances Le Moulin Peyrié Daglan Dordogne

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13

TROPICOOL FESTIVAL le vendredi 12 et samedi 13 septembre, venez participer au 7 ème festival Tropicool au programme

Balaphonic Sound System -Copycat-Prosper-Cir’K Big Arz-Toukan Boucan-Karmaa-Alahya-Boitaclous-Julie Noirrac-Yvette Sound System-Batu’ Kal’ Son-

Buvette et restauration locale.

TROPICOOL FESTIVAL le vendredi 12 et samedi 13 septembre, venez participer au 7 ème festival Tropicool au programme

Balaphonic Sound System -Copycat-Prosper-Cir’K Big Arz-Toukan Boucan-Karmaa-Alahya-Boitaclous-Julie Noirrac-Yvette Sound System-Batu’ Kal’ Son-

Buvette et restauration locale.

Pass 2 soir 35 €

Vendredi soir 20 €

Samedi soir 20€

16-17 ans 5 €

jusqu’ à 15 ans gratuit .

Centre de Vacances Le Moulin Peyrié Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 57 93 42

English : Tropicool Party 7ème édition

TROPICOOL FESTIVAL: Friday, September 12 and Saturday, September 13, come and take part in the 7th Tropicool festival:

Balaphonic Sound System -Copycat-Prosper-Cir’K Big Arz-Toukan Boucan-Karmaa-Alahya-Boitaclous-Julie Noirrac-Yvette Sound System-Batu’ Kal’ Son-

Refreshments and local food.

German : Tropicool Party 7ème édition

TROPICOOL FESTIVAL: Am Freitag, den 12. und Samstag, den 13. September findet das 7. Tropicool Festival statt:

Balaphonic Sound System -Copycat-Prosper-Cir’K Big Arz-Toukan Boucan-Karmaa-Alahya-Boitaclous-Julie Noirrac-Yvette Sound System-Batu’ Kal’ Son

Getränke und lokale Speisen.

Italiano :

FESTIVAL TROPICOOL: venerdì 12 e sabato 13 settembre, partecipate al 7° festival Tropicool:

Balaphonic Sound System-Copycat-Prosper-Cir’K Big Arz-Toukan Boucan-Karmaa-Alahya-Boitaclous-Julie Noirrac-Yvette Sound System-Batu’ Kal’ Son-

Rinfresco e cibo locale.

Espanol : Tropicool Party 7ème édition

FESTIVAL TROPICOOL: el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, venga a participar en la 7ª edición del festival Tropicool:

Balaphonic Sound System -Copycat-Prosper-Cir’K Big Arz-Toukan Boucan-Karmaa-Alahya-Boitaclous-Julie Noirrac-Yvette Sound System-Batu’ Kal’ Son-

Refrescos y comida local.

