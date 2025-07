TROPISME EN ÉTÉ Montpellier

121 Rue de Font Couverte Montpellier Hérault

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-04

2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-12 2025-08-13

Après la plage, direction Tropisme !

À Tropisme on célébre l’arrivée de l’été avec des nouveaux horaires, de la musique, des chef·fe·s invité·e·s, des ateliers, des transats, un bar à vin, des barbecues, un camion pizza… Tropisme en été, c’est le pied !

TROPISME EN ÉTÉ C’EST

DES NOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉ

La Halle Tropisme et le Café Tropisme passent en mode été

du 21 juillet › 23 août 2025

Ouvert du mardi au dimanche de 17h à 1h

Fermé tous les midis et les lundis.

DES RENDEZ-VOUS HEBDO

L’after plage

Tous les vendredis et dimanches

Au programme transat, pétanque, molki, grillades, cocktails à prix tout doux et musique du soleil !!!!

Gipsy Party

Tous les mardis, nos amis de la Cité Gely proposent une soirée autour de la culture gitane, mêlant rumba catalane, danse flamenca et paella.

Mercredizm open air

Tous les mercredis, la terrasse géante de Tropisme se transforme en vaste dancefloor qui met à l’honneur toute une nouvelle génération de DJ et de producteurs de musiques électroniques riches et variées.

Jeudi Monde

Rien de tel pour connaitre une culture étrangère que de gouter à sa cuisine et de danser sur sa musique. C’est le parti-pris de nos Jeudis Monde qui chaque semaine mets à l’honneur une scène de la sono-mondiale Cumbia, salsa, Bale funk, afro dance hall…. La culture s’expose en musique et en gastronomie.

Pépites d’été

La Halle Tropisme présente son nouveau format de Pépite by night.

Le vide-greniers incontournable de Montepllier passe en mode nocturne tous les samedis soirs de juillet et août, de 18h30 à 22h.

Ce rendez-vous est l’occasion idéale pour chiner sous les étoiles, dans une ambiance conviviale et animée.

STATION EMMAÜS NOCTURNE

Afin de profiter de températures moins élévées, Emmaus revient dans un format nocturne, avec une sélection renouvelée et des objets inédits.

LES FOODISMES

Des rendez-vous avec des chef·fe·s invité·e·s, accords mets-vins, divagations autour d’un produit, musique et gastronomie….

AU QUOTIDIEN

Une terrasse de 3000m2, un grand parking, un café-restaurant, une cuisine d’été extérieure, une boutique Emmaüs et Station Secours populaire, un espace enfant, 200 entrepreneur·euse·s, des glaces artisanales, un grill, un camion pizza, un terrain de pétanque, des jeux d’arcade et beaucoup d’amour !

Retrouvez tous les temps forts de l’été dans l’agenda ! .

English :

After the beach, it’s off to Tropisme!

Tropisme is celebrating the arrival of summer with new opening hours, music, guest chefs, workshops, deckchairs, a wine bar, barbecues, a pizza truck? Tropisme in summer is a blast!

German :

Nach dem Strand geht es in Richtung Tropisme!

Im Tropisme wird der Sommer gefeiert: neue Öffnungszeiten, Musik, Gastköche, Workshops, Liegestühle, eine Weinbar, Grillen, ein Pizzawagen? Tropisme im Sommer, das ist der Hammer!

Italiano :

Dopo la spiaggia, si va al Tropisme!

Tropisme festeggia l’arrivo dell’estate con nuovi orari di apertura, musica, chef ospiti, laboratori, lettini, wine bar, barbecue, un camioncino della pizza? Tropisme in estate è uno spasso!

Espanol :

Después de la playa, ¡a Tropisme!

Tropisme celebra la llegada del verano con nuevos horarios, música, chefs invitados, talleres, tumbonas, un bar de vinos, barbacoas, un camión de pizzas? Tropisme en verano es la bomba

