JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
2025-10-22
Les Jardins du Muséum à Borderouge organisent un grand troc de plantes !
Pour sa toute première édition, Troque ton Jardin vous invite à venir partager un moment chaleureux entre Toulousaines et Toulousains ! C’est aussi l’occasion de découvrir le stand des Jardins du Muséum, qui mettent à l’honneur des plantes issues de semis spontanés. Médiatrices, médiateurs et jardinières sont là pour échanger, conseiller et vous accompagner dans vos découvertes.
Bon à savoir !
– Le troc d’espèces exotiques envahissantes est interdit telles que l’arbre à papillon (Buddleia davidii.), l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) ou encore la verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis).
– Le troc de toute plante qu’elle soit potagère ou d’intérieur est autorisé
– Les Jardins du Muséum ne s’engagent pas à récupérer les plantes non troquées .
JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr
English :
The Jardins du Muséum in Borderouge are organizing a big plant swap!
German :
Die Jardins du Muséum in Borderouge organisieren einen großen Pflanzentausch!
Italiano :
I Jardins du Muséum di Borderouge organizzano un grande scambio di piante!
Espanol :
Los Jardines del Museo de Borderouge organizan un gran intercambio de plantas
L’événement TROQUE TON JARDIN Toulouse a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE