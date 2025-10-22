TROQUE TON JARDIN Toulouse

TROQUE TON JARDIN Toulouse mercredi 22 octobre 2025.

TROQUE TON JARDIN

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22

Les Jardins du Muséum à Borderouge organisent un grand troc de plantes !

Pour sa toute première édition, Troque ton Jardin vous invite à venir partager un moment chaleureux entre Toulousaines et Toulousains ! C’est aussi l’occasion de découvrir le stand des Jardins du Muséum, qui mettent à l’honneur des plantes issues de semis spontanés. Médiatrices, médiateurs et jardinières sont là pour échanger, conseiller et vous accompagner dans vos découvertes.

Bon à savoir !

– Le troc d’espèces exotiques envahissantes est interdit telles que l’arbre à papillon (Buddleia davidii.), l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) ou encore la verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis).

– Le troc de toute plante qu’elle soit potagère ou d’intérieur est autorisé

– Les Jardins du Muséum ne s’engagent pas à récupérer les plantes non troquées .

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

English :

The Jardins du Muséum in Borderouge are organizing a big plant swap!

German :

Die Jardins du Muséum in Borderouge organisieren einen großen Pflanzentausch!

Italiano :

I Jardins du Muséum di Borderouge organizzano un grande scambio di piante!

Espanol :

Los Jardines del Museo de Borderouge organizan un gran intercambio de plantas

L’événement TROQUE TON JARDIN Toulouse a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE