TROT’ELEC CLAIRETTES

Route de Peret Fontès Hérault

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-01-01

Balade en trottinette électrique dans les vignes autour du camping, avec possibilité de dégustation dans un de nos nombreux domaines viticoles partenaires.

Balade en trottinette électrique dans les vignes autour du camping, avec possibilité de dégustation dans un de nos nombreux domaines viticoles partenaires.

Groupe de 4 maximum, 16 ans minimum, plusieurs circuits disponibles. .

Route de Peret Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 31 info@campinglesclairettes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Electric scooter ride through the vineyards around the campsite, with the option of tasting at one of our many partner wineries.

L’événement TROT’ELEC CLAIRETTES Fontès a été mis à jour le 2025-12-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS