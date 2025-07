Trotinette bird Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Trotinette bird Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin mardi 29 juillet 2025.

Trotinette bird Rolex Fastnet Race

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Glissez en toute confiance ! Apprenez les bases de la sécurité à trottinette pour des balades sereines et amusantes.

Glissez en toute confiance ! Apprenez les bases de la sécurité à trottinette pour des balades sereines et amusantes. .

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : Trotinette bird Rolex Fastnet Race

Glide with confidence! Learn the basics of scooter safety for safe and fun rides.

German :

Gleiten Sie mit Vertrauen! Lernen Sie die Grundlagen der Sicherheit beim Rollerfahren, damit Sie beruhigt und mit Spaß unterwegs sein können.

Italiano :

Guidate con fiducia! Imparate le nozioni di base sulla sicurezza dei monopattini, per una guida sicura e divertente.

Espanol :

Conduce con confianza Aprende las nociones básicas de seguridad en scooter para conducir de forma segura y divertida.

L’événement Trotinette bird Rolex Fastnet Race Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin