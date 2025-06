Trott by night Les Estables 9 juillet 2025 19:30

Haute-Loire

Trott by night Les Estables Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-09 19:30:00

fin : 2025-08-31 21:00:00

2025-07-09

Les mercredis de 19h30 à 21h

Balade accompagnée à trottinettes électriques d’1h & apéro (planches apéritives + bière locale artisanale La Burle + 1 luge offerte pour les nocturnes Lugik Parc)

Réservez votre session https://www.lugikparc.com/mezenctrott

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 36 62 65

English :

Wednesdays, 7:30pm to 9pm

1h accompanied electric scooter ride & aperitif (aperitif platters + local craft beer La Burle + 1 free sled for Lugik Parc nocturnes)

Book your session: https://www.lugikparc.com/mezenctrott

German :

Mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr

Begleitete 1-stündige Fahrt mit Elektrorollern & Aperitif (Aperitifbretter + lokales Handwerksbier La Burle + 1 Schlitten gratis für die Lugik Parc-Nachtfahrten)

Buchen Sie Ihre Session: https://www.lugikparc.com/mezenctrott

Italiano :

Mercoledì dalle 19.30 alle 21.00

1 ora di giro accompagnato su monopattini elettrici & aperitivo (aperitivo in vassoio + birra artigianale locale La Burle + 1 slitta gratuita per i notturni del Lugik Parc)

Prenota la tua sessione: https://www.lugikparc.com/mezenctrott

Espanol :

Miércoles de 19h30 a 21h00

1 hora de paseo acompañado en patinete eléctrico y aperitivo (bandejas de aperitivo + cerveza artesanal local La Burle + 1 trineo gratuito para Lugik Parc nocturnes)

Reserve su sesión: https://www.lugikparc.com/mezenctrott

L’événement Trott by night Les Estables a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal