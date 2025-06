Trott’ marmottes Les Estables 7 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Trott’ marmottes Les Estables Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-07-07

Les lundis matin de 10h à 12h

Balade accompagnée à trottinettes électriques de 2h à la rencontre des marmottes.

Les accompagnants hors trott’ pourront se joindre à nous.

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 36 62 65

English :

Monday mornings from 10am to 12pm

Accompanied 2-hour walk on electric scooters to meet the marmots.

Non-trotters are welcome to join us.

German :

Montagmorgens von 10 bis 12 Uhr

Begleiteter Spaziergang mit Elektrorollern von 2 Stunden, um Murmeltiere zu treffen.

Begleitpersonen ohne Trottinett können sich uns anschließen.

Italiano :

Lunedì mattina dalle 10.00 alle 12.00

Passeggiata accompagnata di 2 ore in scooter elettrico per incontrare le marmotte.

Gli accompagnatori che non viaggiano sono i benvenuti.

Espanol :

Lunes por la mañana de 10.00 a 12.00 horas

Paseo acompañado de 2 horas en patinete eléctrico para conocer a las marmotas.

Los acompañantes no trotamundos son bienvenidos.

