Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée Rue du Centre Gœulzin
Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée Rue du Centre Gœulzin samedi 11 avril 2026.
Gœulzin
Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée
Rue du Centre Estaminet du Moulin Gœulzin Nord
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-08-22
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !
Jérôme, votre guide vous initie à la trottinette électrique. Traversez d’abord le village d’Arleux avant de rejoindre les marais. Dans les chemins de terre, peut-être croiserez-vous un pécheur, un héron ou d’autres animaux ?
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !
Jérôme, votre guide vous initie à la trottinette électrique. Traversez d’abord le village d’Arleux avant de rejoindre les marais. Dans les chemins de terre, peut-être croiserez-vous un pécheur, un héron ou d’autres animaux ? .
Rue du Centre Estaminet du Moulin Gœulzin 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!
Jérôme, your guide, will introduce you to electric scooters. Pass through the village of Arleux before reaching the marshes. Perhaps you’ll come across a fisherman, a heron or other animals on the dirt roads?
L’événement Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée Gœulzin a été mis à jour le 2025-02-10 par Office de tourisme du Douaisis
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