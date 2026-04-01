Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée Rue du Centre Gœulzin

Gœulzin

Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée

Rue du Centre Estaminet du Moulin Gœulzin Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-08-22

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Jérôme, votre guide vous initie à la trottinette électrique. Traversez d’abord le village d’Arleux avant de rejoindre les marais. Dans les chemins de terre, peut-être croiserez-vous un pécheur, un héron ou d’autres animaux ?

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Jérôme, votre guide vous initie à la trottinette électrique. Traversez d’abord le village d’Arleux avant de rejoindre les marais. Dans les chemins de terre, peut-être croiserez-vous un pécheur, un héron ou d’autres animaux ? .

Rue du Centre Estaminet du Moulin Gœulzin 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!

Jérôme, your guide, will introduce you to electric scooters. Pass through the village of Arleux before reaching the marshes. Perhaps you’ll come across a fisherman, a heron or other animals on the dirt roads?

L’événement Trott’expérience Arleux et la vallée de la Sensée Gœulzin a été mis à jour le 2025-02-10 par Office de tourisme du Douaisis