Flines-lez-Raches

Trott’expérience Autour de Flines-lez-Râches

995, rue Pierre Lembrez Flines-lez-Raches Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 11:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Dans la campagne douaisienne, arpentez les rues, ruelles et voyettes du village de Flines-lez-Râches, observez les fermes centenaires… puis avancez jusqu’à la mer… de Flines ! Votre guide, Jérôme vous révélera les secrets de cette étrange étendue d’eau !

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Dans la campagne douaisienne, arpentez les rues, ruelles et voyettes du village de Flines-lez-Râches, observez les fermes centenaires… puis avancez jusqu’à la mer… de Flines ! Votre guide, Jérôme vous révélera les secrets de cette étrange étendue d’eau ! .

995, rue Pierre Lembrez Flines-lez-Raches 59194 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!

Wind your way through the streets, lanes and small streets of the village of Flines-lez-Râches, past centuries-old farmhouses… and then on to the sea… of Flines! Your guide, Jérôme, will reveal the secrets of this strange body of water!

L’événement Trott’expérience Autour de Flines-lez-Râches Flines-lez-Raches a été mis à jour le 2025-02-19 par Office de tourisme du Douaisis