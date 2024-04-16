Trott’expérience Goeulzin et la Petite Sensée Gœulzin
Trott’expérience Goeulzin et la Petite Sensée Gœulzin samedi 4 juillet 2026.
Gœulzin
Trott’expérience Goeulzin et la Petite Sensée
Hameau du Molinel Gœulzin Nord
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !
Jérôme vous emmène sur les chemins de Gœulzin et de Cantin, sur les sentiers de campagne, et le long de la petite Sensée… Une balade rafraîchissante !
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !
Jérôme vous emmène sur les chemins de Gœulzin et de Cantin, sur les sentiers de campagne, et le long de la petite Sensée… Une balade rafraîchissante ! .
Hameau du Molinel Gœulzin 59169 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!
Jérôme will take you on a tour of the G?ulzin and Cantin roads, country paths and along the Petite Sensée… A refreshing ride!
L’événement Trott’expérience Goeulzin et la Petite Sensée Gœulzin a été mis à jour le 2024-04-16 par Office de tourisme du Douaisis