Gœulzin

Trott’expérience Goeulzin et la Petite Sensée

Hameau du Molinel Gœulzin Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Jérôme vous emmène sur les chemins de Gœulzin et de Cantin, sur les sentiers de campagne, et le long de la petite Sensée… Une balade rafraîchissante !

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Jérôme vous emmène sur les chemins de Gœulzin et de Cantin, sur les sentiers de campagne, et le long de la petite Sensée… Une balade rafraîchissante ! .

Hameau du Molinel Gœulzin 59169 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!

Jérôme will take you on a tour of the G?ulzin and Cantin roads, country paths and along the Petite Sensée… A refreshing ride!

L’événement Trott’expérience Goeulzin et la Petite Sensée Gœulzin a été mis à jour le 2024-04-16 par Office de tourisme du Douaisis