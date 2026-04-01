Râches

Trott’Expérience Le Nord du Douaisis au fil de l’eau

60 rue du Canal Râches Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Longez le canal de la Scarpe avec Jérome, votre guide. Il vous emmène le long du chemin du halage, vous passerez devant le musée-parc Arkéos et bien d’autres surprises.

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Longez le canal de la Scarpe avec Jérôme, votre guide. Il vous emmène le long du chemin du halage, vous passerez devant le musée-parc Arkéos et bien d’autres surprises.

Durée 45 min (un quart d’heure d’équipement et 30 minutes de balade)

Groupe de 6 personnes maximum. À partir de 14 ans. .

60 rue du Canal Râches 59194 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!

Ride along the Scarpe Canal with Jérome, your guide. He’ll take you along the towpath, past the Arkéos museum-park and many other surprises.

L’événement Trott’Expérience Le Nord du Douaisis au fil de l’eau Râches a été mis à jour le 2025-04-14 par Office de tourisme du Douaisis