TROUBADOURS ROUSSILLONNAIS Bélesta
TROUBADOURS ROUSSILLONNAIS Bélesta samedi 18 avril 2026.
TROUBADOURS ROUSSILLONNAIS
Château musée Bélesta Pyrénées-Orientales
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-12-30 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-06-15 2026-09-15
Exposition 2026 Troubadours Roussillonnais Traits d’union entre Catalans et Occitans au coeur du Château-Musée de Préhistoire de Bélesta.
L’exposition vous attend à partir du 18 Avril à Décembre 2026
Cette exposition emmène le visiteur dans…
.
Château musée Bélesta 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 55 55 musee.belesta@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition 2026: Troubadours Roussillonnais Traits d’union entre Catalans et Occitans at the Château-Musée de Préhistoire de Bélesta.
The exhibition awaits you from April 18 to December 2026:
This exhibition takes visitors on a journey…
L’événement TROUBADOURS ROUSSILLONNAIS Bélesta a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI ROUSSILLON CONFLENT