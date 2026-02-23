TROUBADOURS ROUSSILLONNAIS Bélesta

TROUBADOURS ROUSSILLONNAIS

Château musée Bélesta Pyrénées-Orientales

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-12-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-15 2026-09-15

Exposition 2026 Troubadours Roussillonnais Traits d’union entre Catalans et Occitans au coeur du Château-Musée de Préhistoire de Bélesta.

L’exposition vous attend à partir du 18 Avril à Décembre 2026

Cette exposition emmène le visiteur dans…

.

Château musée Bélesta 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 55 55 musee.belesta@gmail.com

