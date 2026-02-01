Trouba’tour, visite en musique La Tour Grise Verneuil d’Avre et d’Iton

Trouba’tour, visite en musique

La Tour Grise 70 rue de la Tour Grise Verneuil d'Avre et d'Iton

25 février 2026, 15h

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Visite inédite et musicale de la Tour Grise pour les familles avec enfants de 4 à 10 ans.

L’Office de Tourisme Normandie Sud Eure vous propose cette toute nouvelle visite, en partenariat avec Le Silo.

Oyez ! Oyez ! Chers enfants et parents,

Entendez-vous ces notes ?

C’est Davy le ménestrel de la Tour Grise !

Il vous contera pas à pas l’histoire de ce monument du Moyen Âge accompagné de la dame de la Tour Grise.

Jouez avec lui l’histoire de Gilou Troubadour et ses instruments médiévaux.

Entrez, écoutez et chantez avec lui la chanson de cet imposant donjon !

Visite le mercredi 25 février à 15h.

Réservation nécessaire au 02 32 32 17 17. .

La Tour Grise 70 rue de la Tour Grise Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

