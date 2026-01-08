Trouble du comportement Zone industrielle Labarre Nérac

Trouble du comportement

Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Les troubles du comportement , diagnostiqués chez celles et ceux qui soupçonnent des violences sur mineurs et osent une parole, constituent la matière de la pièce. Qui est fou ? Qui ne l’est pas ? La vérité, tapie au fond du puits, peut mener à la folie, et

conduire au suicide. Des récits individuels, des bribes d’histoires collectives, échos restitués sous forme chorale, fragments concentrés sur leurs traits saillants, sont coupés, montés comme une partition musicale…

Et, si, en fin de compte, ces troubles signalaient un comportement qui trouble, inquiète, à même d’ébranler une société campée et structurée autour des abus de pouvoir ? .

