Troubles des apprentissages à la maison des associations de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse

2 rue Jules Ferry Maizières-la-Grande-Paroisse Aube

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Le vendredi 26 septembre à 19h

Les talents cachés vous invite à une présentation suivie d’échanges sur le thème Troubles de l’apprentissages regarder son enfant autrement .

2 rue Jules Ferry Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est +33 6 24 78 75 17

