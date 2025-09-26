Troubles des apprentissages à la maison des associations de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse
Troubles des apprentissages à la maison des associations de Maizières-la-Grande-Paroisse
2 rue Jules Ferry Maizières-la-Grande-Paroisse Aube
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 21:00:00
2025-09-26
Le vendredi 26 septembre à 19h
Les talents cachés vous invite à une présentation suivie d’échanges sur le thème Troubles de l’apprentissages regarder son enfant autrement .
2 rue Jules Ferry Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est +33 6 24 78 75 17
