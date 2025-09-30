Troubles des apprentissages regarder son enfant autrement par l’association Les talents cachés Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-30 19:00:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Qu’est-ce que les Talents cachés ?

L’association Les Talents Cachés a pour vocation d’aider les enfants en difficulté scolaire à découvrir leurs talents, afin de les aider à reprendre confiance en eux et en leurs

compétences. Elle concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans et de 11 à 15 ans qui présentent des difficultés scolaires générant un mal-être et/ou des troubles du comportement.

Les objectifs sont de

– Permettre aux enfants de découvrir qu’ils ont du potentiel, d’être valorisés, de se sentir bien sans pression scolaire

– Permettre aux parents de découvrir les talents de leur enfant, d’entendre un discours positif et valorisant au sujet de leur enfant

– Soutenir les familles dans leurs démarches, leur offrir un lieu d'échanges et de soutien avec d’autres familles, des professionnels et des bénévoles .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

