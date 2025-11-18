Troubles DYS – De quoi parle-t-on ? Médiathèque de Chevillon Chevillon

Troubles DYS – De quoi parle-t-on ? Samedi 13 décembre, 09h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur réservation

Le groupe de parents Apedys Haute Marne 52 organise une matinée le Samedi 13 décembre 2025 de 9h à 12h à la Médiathèque de Chevillon.

Café DYS : un moment de partage entre parents en toute convivialité

Si vous souhaitez y participer, réservez votre place dès maintenant

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

