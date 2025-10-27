Trouille et citrouille (+6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Trouille et citrouille (+6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 27 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-27 14:30 – 17:30

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) et dans la limite des places disponibles Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

À minuit, les citrouilles se transforment en monstres ! À partir de la citrouille du tableau de Jean Hélion, dans les collections du musée, imagine et dessine une créature effrayante. Et c’est encore mieux si tu viens déguisé au musée !Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html