Troupe de Reconstitution Historique Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

En plein coeur du village de Zonza, face au Monument aux Morts, découvrez l’association Corsica 1943.

Ce groupe de passionné vous plongera dans l’univers de la Seconde Guerre Mondiale à travers une collection d’uniformes, d’armes et d’objets divers. Du soldat allemand au Résistant corse, observez les détails et écoutez leurs récits.

Musée de la Résistance corse – Zonza

Venez découvrir notre village de montagne à travers des énigmes et un jeu de piste, culture, histoire, toponymie. Un parcours riche, ludique, sportif et varié !

Épreuves photos, épreuve tactile, la faune et la flore ne sont pas oubliées !

Dès 7 ans. À faire en famille et entre amis !

