Troupe de Reconstitution Historique Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
En plein coeur du village de Zonza, face au Monument aux Morts, découvrez l’association Corsica 1943.
Ce groupe de passionné vous plongera dans l’univers de la Seconde Guerre Mondiale à travers une collection d’uniformes, d’armes et d’objets divers. Du soldat allemand au Résistant corse, observez les détails et écoutez leurs récits.
Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza Zonza Corse-du-Sud Corse 04 95 71 48 99
