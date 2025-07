TROUPEAUX ET CABANES SUR LES TRACES DES BERGERS Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Campan

Nous cheminerons sur les estives (entre troupeaux en liberté et fleurs d’été) jusqu’à un « courtaou », ancien village en partie magnifiquement restauré par les bénévoles de l’association « Pierre des Esclozes ».

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription PAYOLLE Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

We’ll make our way along the estives (between free-ranging herds and summer flowers) to a « courtaou », an ancient village partly magnificently restored by volunteers from the « Pierre des Esclozes » association.

German :

Wir wandern über die Sommerweiden (zwischen freilaufenden Herden und Sommerblumen) bis zu einem « Courtaou », einem alten Dorf, das von den Freiwilligen des Vereins « Pierre des Esclozes » teilweise wunderschön restauriert wurde.

Italiano :

Ci incammineremo lungo i pascoli di montagna (tra mandrie in libertà e fiori estivi) fino a un « courtaou », un antico villaggio, in parte magnificamente restaurato dai volontari dell’associazione « Pierre des Esclozes ».

Espanol :

Recorreremos los pastos de montaña (entre rebaños en libertad y flores estivales) hasta llegar a un « courtaou », un antiguo pueblo, parte del cual ha sido magníficamente restaurado por voluntarios de la asociación « Pierre des Esclozes ».

