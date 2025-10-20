Troupes théâtrales du Val de Vire > A part ça… tout va mal ! Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes

Troupes théâtrales du Val de Vire > A part ça… tout va mal !

Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes Manche

Charles-Henri, quadragénaire, se retrouve seul, abandonné par sa femme Anne qui l’a quitté dès la naissance de leur bébé, Paul-Emmanuel. Dépendant financièrement de Paul-Alexis, son père, diplomate au Groenland qu’il ne voit pas souvent, Charles-Henri reprend des cours de géopolitique tout comme Carine, la baby-sitter du petit Paul-Emmanuel. Les parents de Charles-Henri ne sont pas au courant du mariage de leur fils et qu’ils sont grand-parents. C’est lorsque Charles-Henri apprend que son père débarque à l’improviste avec son secrétaire, convoqué par Matignon, qu’il lui faut trouver très vite une solution. C’est la panique, car il serait trop simple de croire que tout sera aussi facile, et trop facile de croire que tout sera aussi simple ! Quand un peintre se pointe pour faire des travaux dans l’appartement accompagné de ses 2 frères ( dont 1 légèrement attardé), une voisine de palier qui débarque sans prévenir, un hypocondriaque inattendu et un mari jaloux qui se retrouvent pris au piège par cette situation, alors oui ! A part ça… tout va mal !! .

Rendez-vous au château de Torigny-Les-Villes à la salle du premier étage !

Renseignements au 07 66 56 76 18 ( uniquement de 18h à 21h tous les jours).

Réservations sur helloasso. .

