Troupes théâtrales du Val de Vire > Allo,chérie… J’ai délocalisé ta mère ! Baudre

Troupes théâtrales du Val de Vire > Allo,chérie… J’ai délocalisé ta mère !

15 Le Bourg Baudre Manche

40e jour de grève antidélocalisation à France Cellulose , leader européen du papier toilette. Au grand dam du PDG, Charles-Antoine de Montaigu, un pittoresque quatuor syndical, soutenu par sa belle-mère, décide d’occuper son bureau. Une secrétaire coincée, une épouse voyageuse, un préfet bien prudent, un journaliste opportuniste, une médiatrice du gouvernement séduisante, un ministre africain très attendu et une femme de ménage très curieuse vont démêler ou compliquer à souhait les nœuds du conflit… .

Rendez-vous à la salle des fêtes de Baudre !

Réservations sur helloasso.

Une partie des bénéfices sera reversée aux écoles de Baudre et à une association locale. .

15 Le Bourg Baudre 50000 Manche Normandie +33 7 87 52 68 01

