Troupes théâtrales du Val de Vire > Des nouvelles dans le quartier ! Pont-Hébert

Troupes théâtrales du Val de Vire > Des nouvelles dans le quartier !

Patrice, Nathalie et leur fils Jérôme mènent une vie paisible dans leur jolie maison. Tout bascule lorsque deux nouvelles voisines, Axelle et Alice, s’installent en face. D’apparence charmantes et très sympathiques, ces deux filles sont en fait en repérage pour organiser leur prochain cambriolage. Vont-elles arriver à leurs fins ? .

Rendez-vous à la salle Léopold Laurence à Pont-Hébert !

1 Place Général de Gaulle Pont-Hébert 50880 Manche Normandie +33 6 85 44 39 95

