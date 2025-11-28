Troupes théâtrales du Val de Vire > Erreurs des pompes funèbres en votre faveur ! Pont-Hébert
Troupes théâtrales du Val de Vire > Erreurs des pompes funèbres en votre faveur ! Pont-Hébert vendredi 28 novembre 2025.
Troupes théâtrales du Val de Vire > Erreurs des pompes funèbres en votre faveur !
1 Place Général de Gaulle Pont-Hébert Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-28
Alban a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son grand-père qui vient de disparaître. Mais suite à une erreur des Pompes Funèbres, c’est son propre nom qui figure sur le faire-part… .
Rendez-vous à la salle Léopold Laurence à Pont-Hébert !
Réservations sur helloasso .
1 Place Général de Gaulle Pont-Hébert 50880 Manche Normandie +33 6 85 44 39 95
English : Troupes théâtrales du Val de Vire > Erreurs des pompes funèbres en votre faveur !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troupes théâtrales du Val de Vire > Erreurs des pompes funèbres en votre faveur ! Pont-Hébert a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô