Troupes théâtrales du Val de Vire > Je préfère qu’on reste amis ! Condé-sur-Vire

Troupes théâtrales du Val de Vire > Je préfère qu’on reste amis !

Passage de la Mairie Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Claudine et Valentin sont amis et passent tout leurs vendredi soir ensemble depuis 5 ans. Ils rient, ils se racontent leurs aventures, encouragent leurs équipes de foot préférées et vident joyeusement quelques bouteilles ce sont les meilleurs amis du monde. Oui mais voilà, Claudine en a assez d’être la bonne copine et décide d’avouer ses sentiments à Valentin, qui semble avoir bien du mal à comprendre… et qui finit par prononcer la phrase tant redouté Je préfère qu’on reste amis ! .

Rendez-vous au Diapason à Condé-Sur-Vire !

Réservations sur helloasso. .

Passage de la Mairie Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 88 74 98 72

