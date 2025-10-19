Troupes théâtrales du Val de Vire > Je préfère qu’on reste amis ! Condé-sur-Vire
Passage de la Mairie Condé-sur-Vire Manche
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Claudine et Valentin sont amis et passent tout leurs vendredi soir ensemble depuis 5 ans. Ils rient, ils se racontent leurs aventures, encouragent leurs équipes de foot préférées et vident joyeusement quelques bouteilles ce sont les meilleurs amis du monde. Oui mais voilà, Claudine en a assez d’être la bonne copine et décide d’avouer ses sentiments à Valentin, qui semble avoir bien du mal à comprendre… et qui finit par prononcer la phrase tant redouté Je préfère qu’on reste amis ! .
Rendez-vous au Diapason à Condé-Sur-Vire !
Réservations sur helloasso. .
Passage de la Mairie Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 88 74 98 72
